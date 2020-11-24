Кривцов – об атмосфере в Шахтере: При Луческу отдельными кланами жили
Защитник Шахтера Сергей Кривцов рассказал об отношениях между футболистами в донецкой команде.
"Было такое при Луческу, нечего скрывать, что отдельными кланами жили. Сейчас такого нет. У нас еще есть два натурализованных украинца – Мораес и Марлос, которые прекрасно владеют русским языком.
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Плюс к ним еще давно играют в Шахтере Тайсон и Алан Патрик, которые тоже хорошо владеют языком. Сейчас такого разделения нет, хорошо общаемся, дружим", – сказал Кривцов в эфире YouTube-канала Провокатор.
К слову, в нынешнем сезоне 29-летний защитник сыграл за "горняков" лишь 4 матча (1 забитый мяч), но стоит заметить, что Кривцов немало пропустил из-за заболевания коронавирусом.
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