"Я не думаю, что мы расслабились после 23 очков преимущества в прошлом сезоне. Много факторов, оправдываться не хочется. Конечно, мы провалили этот сезон. Упали ниже дна.

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Но ты не можешь каждый сезон выигрывать чемпионство и другие трофеи. Бывают спады у команды. Я думаю, что следующий сезон мы проведем гораздо лучше.

Почему произошел провал? Много факторов: не было отпуска, мы не отдохнули ни морально, ни физически, был короткий промежуток между полуфиналом Лиги Европы и началом нового сезона, где-то госпожа фортуна не всегда улыбалась. Как говорил известный тренер: "Имеем то, что имеем", – цитирует Кривоцова ТК Футбол.

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