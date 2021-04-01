"Думаю, рано поверили в свои силы. В первом тайме нам игра давалась, забили гол. Наверное, потом не отнеслись с ответственностью к нашим моментам, которые создавали.

Украина – Казахстан – 1:1 – видео голов и обзор матча

Было много перспективных контратак, 100-процентных моментов, но где-то пижонство, самоуверенность сыграли с нами злую шутку. Расслабленность – следствие пропущенного гола. Там техническая ошибка была, обрезка, здорово сыграла сборная Казахстана, быстро перевела игру на нашу половину, сыграла в пас и отмечу мастерство игрока, который забил гол.

Чувствует лм сборная Украины то, что Франция после 1:1 с нами? Думаю да. Думаю, у нас похожи сейчас эмоции", – отметил Кривцов в эфире Футбол 1.

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