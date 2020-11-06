"Думаю да, поединок с Динамо – один из важнейших в сезоне. Прежде всего, с турнирной точки зрения, но также мы знаем, насколько важны эти матчи не только для Шахтера и Динамо, но и для всего украинского футбола. Тем более что после такой неудачной игры в Лиге чемпионов мы должны реабилитироваться перед своими болельщиками.

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Мы находимся плюс-минус в равных условиях. Да, у Динамо есть определенные проблемы из-за коронавируса и трудно, когда у тебя выпадает из состава сразу пять-шесть человек. Но и у нас недавно была похожая ситуация, заболело сразу девять игроков, и вместе мы тренируемся буквально неделю. Ничего страшного, как видим, есть ребята, которые могут полноценно заменить больных.

При Мирче Луческу Динамо изменило игру, произошли заметные изменения. Но с киевлянами всегда были тяжелые и интересные поединки. Думаю, и этот матч не станет исключением.

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Я фактически месяц пропустил, находясь на лечении в домашней изоляции. Провел только четыре тренировки, из них две – предматчевые и не такие сложные по нагрузкам. Да, отдельно есть упражнения, которые помогают быстрее набрать физическую форму, но я чувствую, что пока не готов к матчам. У нас опытные тренеры, которые знают, как подводить к оптимальной форме", – сказал Кривцов в комментарии Shakhtar News.

Напомним, что Динамо и Шахтер уже 8 ноября впервые встретятся в рамках текущего сезона УПЛ. В матче за Суперкубок Украины победили киевляне (3:1) и завоевали первый трофей под руководством Мирчи Луческу.

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