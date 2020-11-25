"Каждый матч очень важен, но этот – один из важнейших. От того, наберем мы очки и сколько, зависит дальнейшее участие в еврокубках.

Боруссия Менхенгладбах – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Боруссия – организованная команда, как и все немецкие. Мы ждем сложнейшего матча, тем более, он будет проходить у Боруссии дома. Попробуем выжать максимум из игры.

Самая ли это интересная группа в последнее время? Да, и интересная, и самая сильная. Здесь команда может как пройти дальше в Лиге чемпионов, так и вообще не продолжить сезон в еврокубках. Поэтому, думаю, все будет решаться в последних матчах", – цитирует Кривцова официальный сайт "горняков" со ссылкой на Shakhtar News.

Матч Боруссия М – Шахтер стартует в 19:55. Немецкая команда лидирует в группе, набрав 5 очков. У подопечных Каштру на балл меньше и вторая позиция.

Боруссия Мёнхенгладбах – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов