В среду, 17 сентября, Кривбасс встречался с Черниговом в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Основное время игры завершилось вничью, но представитель УПЛ сумел одержать победу в серии послематчевых пенальти.

Впрочем, криворожский клуб может получить техническое поражение в этом матче из-за превышения лимита на легионеров. На 70-й минуте на поле находилось сразу восемь иностранных футболистов, хотя по регламенту разрешается только семь. Окончательное решение по результату матча будет принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Отметим, что на 69-й минуте игры Кривбасс Чернигов на поле вышел восьмой легионер криворожан Парако Гонсалес, который заменил Артура Микитишина.

Интересно, что это уже второй случай, когда команда под руководством Патрика ван Леувена нарушила регламент после замены. В сезоне 2022/23 против Заря получила техническое поражение за игру против Миная (3:0), из-за того, что на поле вышел не внесенный в протокол Дмитрий Мишнев.

