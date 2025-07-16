Венесуэльский оборонец Карлос Рохас Торрес вскоре пополнит состав Кривбасса, сообщает SoloVenex.

Кривбасс официально оформил шестой трансфер этим летом – Двукратному чемпиону сразу дали статусный номер

21-летний левоногий центрбек является воспитанником Депортиво Ла-Гуайра, именно из этого клуба он и перейдет в криворожскую команду.

Источник не уточняет финансовых условий сделки. По данным Transfermarkt, контракт Рохаса с нынешним клубом действует до конца 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 150 тысяч евро.

Добавим, что в 2025 году защитник успел провести 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, 14 июля Кривбасс сообщил о подписании венесуэльца – бывшего нападающего Метрополитаноса Карлоса Парако. Кроме него, в составе криворожской команды уже выступают два венесуэльских футболиста – Майкен Гонсалес и Глейкер Мендоса.

#EXCL | El defensor central Carlos Rojas (2004) dará el salto a suelo internacional.



Será el cuarto #VenEx en arribar al FC Kryvbas de la primera división de Ucrania.



Ahí coincidirá con Gleiker Mendoza, Mayken González y Carlos Paraco.



Llega desde el @DvoLaGuaira del #FutVe. pic.twitter.com/Vnzfi5sSFw — SOLOVENEX (@SOLOVENEX_) July 15, 2025

"В Динамо сказали, что я "как все": Хомченовский о вызове в сборную Украины, сиесте в Сегунде и медалях с Кривбассом