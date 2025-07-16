Кривбасс завершает подписание венесуэльского хавбека – в Украине уже ждут трое соотечественников
Патрик ван Леувен продолжает формировать команду под собственное видение на новый сезон.
Венесуэльский оборонец Карлос Рохас Торрес вскоре пополнит состав Кривбасса, сообщает SoloVenex.
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21-летний левоногий центрбек является воспитанником Депортиво Ла-Гуайра, именно из этого клуба он и перейдет в криворожскую команду.
Источник не уточняет финансовых условий сделки. По данным Transfermarkt, контракт Рохаса с нынешним клубом действует до конца 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 150 тысяч евро.
Добавим, что в 2025 году защитник успел провести 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Напомним, 14 июля Кривбасс сообщил о подписании венесуэльца – бывшего нападающего Метрополитаноса Карлоса Парако. Кроме него, в составе криворожской команды уже выступают два венесуэльских футболиста – Майкен Гонсалес и Глейкер Мендоса.
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