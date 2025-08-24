Кривбасс на классе разобрался с Куликовом-Белкой в матче 1/32 финала Кубка Украины.

Представитель Второй лиги достойно провел первый тайм, не пропустив от боевого состава Кривбасса. Впрочем, после перерыва уже за 6 минут счет стал разгромным.

Героем стал Бар Лин, который оформил первые голы за Кривбасс. Израильский хавбек пробил Данковича, воспользовавшись передачей другого легионера – венесуэльца Мендозы. Вскоре в ворота Куликова-Белки назначили пенальти за игру рукой капитана Панасюка. Твердохлеб четко реализовал 11-метровый. Интересно, что за несколько минут до этого пенальти просили хозяева, однако рефери Александр Каленов проигнорировал падение Станковича в штрафной площадке. Напомним, VAR на этой стадии Кубка нет.

Жирную точку поставил тот-таки Лин, влепив в девятку с 20 метров. 3:0 – Кривбасс спокойно шагает дальше.

