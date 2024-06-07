Криворожский клуб определился со стадионами, где будет играть международные поединки.

Стадион Зимбру в Кишиневе / Фото из открытых источников

Кривбасс домашние матчи квалификации Лиги Европы будет проводить в г. Кишинев (Молдова) на стадионе Зимбру, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Арена рассчитана на 10 тысяч зрителей. Выбор обусловлен территориальной близостью от Кривого Рога.

По информации источника, групповую стадию команда Юрия Вернидуба будет играть в г. Кельн (Германия), где вместимость арены составляет 46 тысяч мест. К слову, ранее также рассматривались варианты с Берлином, Гельзенкирхеном и Дрезденом.

Напомним, по итогам сезона Кривбасс занял в турнирной таблице УПЛ третью строчку, впервые в своей истории выиграв бронзовые медали.

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