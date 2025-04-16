Кривой Рог продолжает оправляться после очередного ракетного удара российских оккупантов по мирному населению. Чтобы помочь родным жертв теракта 4 апреля, Кривбасс организовывает благотворительный аукцион.

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Одним из первых слотов станет футболка украинского легионера Арсенала Александра Зинченко, подписанная им собственноручно. Также игрок сборной записал видеообращение относительно этой акции. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Кривбасса.

"Кривбасс организует большой благотворительный аукцион в поддержку семей погибших детей в Кривом Роге.

Первый лот – игровая футболка лондонского Арсенала Александра Зинченко. Полузащитник сборной Украины оставил собственный автограф и записал видео обращение в поддержку нашей инициативы. Спасибо.

Приобрести эту и другие ценные вещи можно будет во время аукциона на большом благотворительном вечере 19 апреля в заведении SHIB. Все средства будут направлены семьям погибших детишек в результате кровавого теракта страны агрессора в Кривом Роге. Всю информацию о благотворительном мероприятии можно получить по телефону: +38 (098) 456 04 02", – сообщили в клубе.

Напомним, что это не первая благотворительная акция от клуба из Кривого Рога. Также перед матчем против Динамо в 24-м туре УПЛ Кривбасс пригласил отца погибшего болельщика Кирилла Кулика выполнить символический первый удар в матче.

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