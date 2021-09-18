В субботу в 9-м туре Первой лиги ивано-франковцы на своем поле добыли ничью с криворожцами. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 9-й тур

Прикарпатье – Кривбасс – 1:1

Голы: Барчук, 24 (пен.) – Щедрий, 18

Нереализованный пенальти: Дебелко, 2 (Кривбасс)

Прикарпатье подписало защитника из УПЛ

Один из лидеров Первой лиги – Кривбасс – пришел в гости к Прикарпатью. Уже на второй минуте гости получили право на пенальти – во время атаки Олег Матушевский неудачно блокировал удар Васина и мяч попал ему в руку. К отметке подошел Роман Дебелко, которому, однако не удалось переиграть Ивана Пицана – кипер прикарпаттцив после удара валился в другую сторону, но успел выставить руку и остановить сферу.

Кривбасс продолжил давить на ворота хозяев и еще к середине первого тайма забил – Артем Щедрый добил мяч в ворота после красивой комбинации. Но уже через 5 минут Владимир Займенко грубо сыграл против соперника, завалив его в собственной штрафной и привез стандарт в свои ворота. Роман Барчук с пенальти легко переиграл Сарнавского.

После перерыва обе команды создали достаточное количество моментов, чтобы довести счет до разгромного, но на финальном этапе не хватало точности.

Ничья принесла Прикарпатью 11 очков и десятую строчку турнирной таблицы, Кривбасс набрал 20 пунктов и остался вторым – криворожанам не удалось сократить отставание от Металлиста.

Первая лига: Полесье закрепилось в тройке лидеров благодаря победе над Прикарпатьем, Оболонь осталась среди лидеров