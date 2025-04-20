Кривбасс принимал Зарю (3:0) в 25-м туре УПЛ. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

УПЛ, 25-й тур

Кривбасс – Заря – 3:0

Голы: Романчук, 32, Микитишин, 66, Твердохлиб, 87

Удаление: Башич, 39 (Заря)

Криворожане в последних семи матчах не проигрывали луганчанам в УПЛ (5 побед, 2 ничьи). Поэтому в этой встрече могли продолжить свою серию.

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Кривбасс с первых минут атаковал острее, но до ударов в створ не доходило. Заря по большей части отбивалась. На 32 минуте хозяева заработали право пробить штрафной. Илич навесил, а Романчук выпрыгнул выше всех, переправив мяч в ворота. Еще до перерыва луганчане остались в меньшинстве. Башич сфолил в борьбе с Сосой, а судья игры решил, что это нарушение правил тянет на красную карточку.

После перерыва Кривбасс продолжил давить на соперника в надежде увеличить преимущество. На 66 минуте это удалось сделать. Вакулко мягко забросил на Микитишина, который без проблем переиграл голкипера Зари. Криворожане были неутомимыми и раз за разом искали возможности забить еще. На 84 минуте Ндомбази получил передачу от Кузыка, забил, но гол отменили из-за офсайда у Дениса. Все же третий гол в ворота луганчан залетел. Его автором стал Егор Твердохлиб. Это его 11 гол в текущей кампании за криворожан.

Победа позволила Кривбассу набрать 38 баллов, и приблизиться к Карпатам на расстояние одного очка. Заря находится на восьмом месте с 32 пунктами.

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