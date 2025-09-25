Украинская ассоциация футбола вынесла решение о матче 1/16 финала Кубка Украины между Кривбассом и Черниговом.

Кривбасс в 1/16 финала Кубка Украины обыграл Чернигов в серии пенальти (1:1, по пен 1:3). Впрочем, криворожане нарушили регламент соревнования.

Дело в том, что Кривбасс провел замену, следствием которой на поле оказалось восемь иностранцев, хотя правилами разрешено лишь семь.

Как сообщает официальный сайт Чернигова, КДК УАФ аннулировал результат матча команд в 1/16 финала Кубка Украины и присудил техническое поражение Кривбассу. Таким образом, в 1/8 финала турнира сыграют черниговцев.

К слову, жеребьевка Кубка Украины состоится 26 сентября в 13:00 по киевскому времени.

