Летнее межсезонье, товарищеские матчи клубов УПЛ

ЛНЗ – ФСК Мариуполь – 0:0

Кривбасс – Верес – 1:2

Голы: Устименко, 60 – Балан, 6, Кухарук, 16

Оболонь – Нива Бузова – 4:1

Голы: Мединский, 8, Фатеев, 74, Краснопир, 82, Ермоленко, 90 – Сергийчук, 80

Чуть больше недели остается до старта следующего сезона УПЛ, поэтому у команд мало времени для налаживания качественной игры. ЛНЗ, очевидно, собирается делать ставку на крепкую оборону. Подопечные Александра Ковпака в спаррингах очень мало пропускают, но и редко забивают. Поединок против ФСК Мариуполь вообще завершился без голов.

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Кривбасс в последнее время выглядит не слишком убедительно. Команда Вернидуба набрала воображаемое очко в 3 спаррингах. На этот раз криворожцы провалили начало матча против Вереса и не смогли отыграться.

Оболонь уверенно разобралась с Нивой Бузовой. После точного удара Мединского команды долго "дремали", чтобы выдать феерическую концовку с 4 голами за 20 минут. Именно "пивовары" 28 июля откроют новый сезон УПЛ матчем против Колоса.

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