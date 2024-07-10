Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону через товарищеские матчи. Читайте о поединках, которые состоялись 10 июля, на "Футбол 24".

Летние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Янг Бойз (Швейцария) – Кривбасс – 2:2

Голы: Вакулко, 5, Кожушко, 72 – Лаупер, 8, Аджам, 25

Верес – Полесье – 1:4 (продолжительность игры 4 x 30 минут.)

Голы: Гайдучик, 111 – Виалле, 2, Эрнандес, 76, Кушниренко, 80, 100

Карпаты – Агробизнес – 1:1

Голы: Шах, 25 – Волков, 30

Минай – Буковина – 1:1

Голы: Килевой, 35 – Тищук, 77

Левый берег – Шахтер U-19 – 2:0

Голы: Когут, 18, Спиваков, 89

Нива Т. – Звягель – 1:3

Голы: Галадей, 13 – Кисленко, 39 (п.), Нестеров, 62, Мисик, 90+3

Ворскла – Ужгород – 1:0

Голы: ГНП,?

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Второй спарринг на словенских сборах Кривбасс провел против чемпиона Швейцарии Янг Бойз. Матч завершился боевой ничьей 2:2: Вакулко открыл счет на 5-й минуте, но Янг Бойз быстро отыгрался и вышел вперед благодаря голам Лаупера и Хаджама. На 72-й минуте Кожушко сравнял счет после передачи Твердохлиба, установив окончательный счет.

Во втором поединке Полесье разгромно победило Верес. Житомирцы открыли счет на 2-й минуте благодаря голу Жоао Виалле. Во второй половине игры Полесье увеличило преимущество до 3:0 благодаря голам Эрнандеса и Кушниренко, который позже отметился еще одним голом, установив счет 4:0. В конце игры Гайдучик реализовал пенальти и подытожил матч 1:4.

А вот Карпаты сыграли с Агробизнесом вничью. Первый опасный момент создали "львы" – Мирошниченко не реализовал штрафной. На 24-й минуте Шах открыл счет. Уже через 15 минут Волков сравнял. Во второй половине матча Пидкивка неоднократно спасал Агробизнес, в частности отразив удары Невеса и Альвареса. В конце игры Стенио мог принести победу Карпат, но снова был остановлен Пидкивкой.

Минай з Буковиной не сумели определить победителя. Атака Буковины на 35-й минуте завершилась четким ударом в ворота соперника – 1:0. Закарпатский клуб избежал поражения благодаря реализованному Тищуком пенальти, назначенному за игру рукой в штрафной площади.

Левый берег переиграл молодежную команду Шахтера. Когут открыл счет уже на 18 минуте. А за мгновение до конца основного времени Спиваков смог удвоить преимущество, установив окончательный счет 2:0.

Нива Тернополь сыграла с дебютантом Первой лиги Звягелем. Команда из Тернополя открыла счет уже на 13-й минуте благодаря голу Галадейя. Однако в конце первого тайма Кисленко сравнял счет с пенальти. Во втором тайме отмечался только Звягель, игроки которого отправили еще один мяч в ворота соперника. В компенсированное время Мысык удвоил преимущество Звягеля над "Нивой и установил окончательный счет 3:1.

Во втором матче учебно-тренировочных сборов Ворскла встретилась с местным клубом Ужгород. Игра прошла в формате трех таймов по 30 минут каждый, при этом команды имели возможность проводить неограниченное количество замен. В обеих командах вышли на поле смешанные составы. Единственный гол матча забил защитник, который недавно прибыл на смотрины в полтавский клуб.

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