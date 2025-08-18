Кривбасс начал очень активно, создав два перспективных момента на 5-й и 6-й минутах. Сначала забивать должен был Твердохлеб, который замыкал навес Микитишина – Сапутин пролетел мимо мяча, однако Егор не смог попасть в пустые ворота. Затем Парако ворвался на левый край штрафной и нанес плотный удар, но голкипер не спал.

Твердохлеб получил сразу 4 топ-варианта трансфера – сенсационные чемпионы АПЛ, Бундеслига и клуб легенды Шахтера

Еще через три минуты криворожане открыли счет. Твердохлеб выполнил шикарный заброс из центра поля за спины защитникам, организовав Задераке выход один на один. Максим не подвел. 0:1!

На 16-й же минуте подопечные Патрика Ван Леувена удвоили свое преимущество. Юрчец прорвался правым флангом, обыгрался в стеночку с Микитишиным и выполнил прострел, который на линии вратарской замкнул Парако. 0:2!

Только после этого луганчане проснулись. Подопечные Виктора Скрипника начали эффективно пользоваться высокой линией обороны Кривбасса, забегая из глубины под забросы и разрезные пасы. В распасовках выделялись Мичин и Башич, а в завершающей фазе – Саленко, Будковский и особенно Слесар.

Так, уже на 18-й минуте Башич выполнил длинную передачу, организовав Слесару выход один на один. Кемкину удалось загнать Артема в глухой угол, однако вингер успел сбросить мяч на линию штрафной под удар Саленко. Роман вбил в дальний нижний угол, но немного не попал.

Еще через минуту Мичин избежал офсайда и убежал по левому флангу, откуда прострелил на линию вратарской. Будковский замыкал с минимального расстояния, однако Кемкин выполнил нереальный сейв!

На 31-й минуте Будковский мог отличиться с навеса на дальнюю штангу (мяч упал на внешнюю сторону сетки), а на 37-й Дришлюк мягко пробил головой после углового. Без проблем для Кемкина. В конце концов, Заря добилась своего на 41-й минуте, вновь порвав высокую линию обороны Кривбасса.

Слесар вышел с Будковским 2-в-1 против Кемкина, сблизился с голкипером и покатил под удар в пустые. Филипп не промахнулся. Команды отправились отдыхать при счете 1:2 в пользу криворожан.

Впрочем, всего через восемь минут после перерыва Заря пропустила в третий раз. Задерака зацепился за вынос от Виливальда и воспользовался ужасной игрой защитников, ворвавшись в свободное пространство перед штрафной. Оттуда он пробил низом – Сапутин выручил, но Максим тут же добил головой. 1:3!

Восстановив преимущество в два гола, подопечные Патрика Ван Леувена забыли об атаках, начав защищать результат. Вот только получалось так себе. Заря в следующие 40 минут создавала один момент за другим.

Так, уже через четыре минуты после пропущенного гола луганчане провели классную комбинацию. Мичин завершил ее ударом метров с 20-ти. Кемкин парировал перед собой, а затем успел накрыть добивание от Слесара.

На 62-й же Мичин вышел 2-в-1 вместе со Слесаром. Серб несколько затормозил, но развернулся и выкатил пас на Слесара. Артем оказался перед голкипером и выстрелил в касание, однако Кемкин снова спас криворожан.

После этого наступила пауза из-за воздушной тревоги, однако в содержании поединка она ничего не изменила. Заря продолжила давить и в дальнейшем. Уже через минуту после возобновления игры Слесар ворвался на правый край штрафной и пробил с близкого расстояния, заставив Кемкина парировать.

На 66-й же Заря забила второй гол. Мичин разрезал оборону Кривбасса и запустил в проход свежего Маткевича, а тот прострелил в центр штрафной. Слесар завершил точным ударом, наконец переиграв Кемкина – вот только лайнсмен заметил офсайд. Взятие ворот не засчитали.

В конце концов, на 70-й минуте Заря таки сократила отставание в счете усилиями Будковского – Филипп замкнул подачу свежего Руана с углового. 2:3!

Еще через три минуты Заря могла устроить камбэк. Мичин остался без опеки на правом фланге, получил своевременный пас и подал на линию вратарской. Слесару осталось только замкнуть, однако Кемкин успел сыграть на выходе. Оба столкнулись в воздухе.

Подопечные Виктора Скрипника оказывали колоссальное давление. На последних секундах Кривбасс шатался, словно боксер после двух подряд нокдаунов. Все могло завершиться голом Пердуты в пустые ворота с отскока, но мяч успели выбить с линии ворот!

В итоге, финальный свисток зафиксировал тяжелую победу Кривбасса. Криворожане набирают шесть очков. Заря остается с чотром, потерпев первое поражение в сезоне.

"В ногу влетел осколок массой 89 граммов, но я вернулся на поле": легендарный комментатор прошел войну и играет с Рыкуном