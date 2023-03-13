Форму для Кривбасса поставляет Joma. Испанская компания попала в несколько скандалов, поскольку ряд российских команд также одевают экипировку этого производителя. Недавно обновленный дизайн с логотипом Joma презентовал Зенит.

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Кривбасс сообщил, что не имеет возможности досрочно разорвать сотрудничество с этим спонсором, поскольку не имеют юридических оснований – напрямую испанцы с оккупантами не работают. Следовательно, клуб нашел другой способ отреагировать на зашквары.

На матч против Шахтера криворожцы подготовили особенный комплект. Логотип Joma на футболках заменило пророческое послание для оккупантов: "Русні п**да".

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