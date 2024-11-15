Криворожане придумали интересную аттракцию, которая должна помочь собрать как можно больше денег на ВСУ.

В субботу, 16 ноября, на стадионе Спарта в Кривом Роге Кривбасс в 16:00 проведет благотворительный матч в поддержку ВСУ, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

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Отмечается, что поединок будет проведен по специальным правила, а на ход игры смогут влиять не только футболисты на поле, но и зрители – как на трибунах, так и с трансляции. Во время матча за донат будет возможность сделать следующие вещи:

– 500 гривен – передать привет от комментатора донатеру или другому человеку;

– 1000 гривен – доска объявлений или рекламный текст до 10 секунд (продам гараж, ищу девушку и т.д.); болельщик или футболист в любой момент игры пробивает пенальти голкиперу, которому пожелает;

– 2000 гривен – травма (на 3 минуты выбранный игрок лежит на поле и делает вид, что он получил повреждение);

– 3000 гривен – в течение 3 минут каждый гол считается за два;

– 4000 гривен – вратарь вслепую (донатер выбирает команду и на 5 минут их голкипер играет с повязкой на глазах);

– 5000 гривен – засчитывается/отнимается гол команде, за которую написал донатер;

– 5555 гривен – иллюзия праздника (зритель за донат выбирает игрока, который в течение 2 минут будет праздновать гол, которого не было, причем игра в это время продолжается);

– 6000 гривен – неприкосновенность на 2 минуты (выбранному футболисту можно играть руками);

– 6666 гривен – симпатия рефери (донатер выбирает команду, за которую на 5 минут рефери и бригада арбитров будут физически играть, причем судейство продолжается);

– 7000 гривен – буллит (игра останавливается и донатер или выбранный им игрок из центра поля выходит один на один с вратарем соперника);

– 8000 гривен – красная карточка для любого игрока на 5 минут для любого игрока;

– 9000 гривен – сравнять счет (результат подравнивается к количеству голов команды, которая выигрывает и становится равным);

– 10 000 гривен – команды 3 минуты играют руками (засчитывается только гол головой, опция отменяется после забитого мяча).

Напомним, после 13-ти туров Кривбасс в турнирной таблице УПЛ идет пятым, набрав 19 очков.

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