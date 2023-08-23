Жу Менгди подписала контракт с женской командой Кривбасса на один год.

Женская команда Кривбасса пополнила свой состав голкиперкой Жу Менгди. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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В Кривом Роге китаянка будет выступать под 23-м номером. Контракт рассчитан на один год – до конца сезона 2023/24. Интересно, что Менгди стала первой китаянкой в украинском футболе.

Жу Менгди родилась 25 января 2000 года. До Кривбасса защищала цвета китайского Сичуань Вумэн. Неоднократно вызывалась в сборные Китая разных возрастов: U-19, U-20.

"Мы подписали молодую и амбициозную футболистку. С ее появлением в команде конкуренция среди голкиперов стала сильнее. Жу Менгди хорошо влилась в коллектив и хорошо проявила себя на тренировках. Уверен, что новичок хорошо проявит себя в Кривбассе", – сказал тренер Кривбасса Сергей Смородин.