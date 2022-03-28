Женская команда Кривбасса не смогла провести поединок с Мариуполем 19 марта, однако продолжила продажу билетов на матч – эти деньги спасли многих из оккупированного города.

Кривбасс продлил благотворительную продажу билетов на поединок против женской команды Мариуполя, что позволило существенно помочь жителям из одноименного города, сообщает официальный сайт криворожцев.

Воспитанник криворожского футбола погиб от рук российских оккупантов – его ранили в боях за Авдеевку

Благодаря этому удалось собрать 70 тысяч гривен. Кривбасс удвоил эту сумму. Эти средства были использованы для отправки двух автомобилей с гуманитарной помощью для жителей Мариуполя, а также на топливо для тех, кто не мог выехать из окруженного города на собственном авто. В общей сложности удалось вывезти более 50 человек из-под обстрелов.

Еще 70 тысяч Кривбасс отправил на нужды ВСУ. Теперь клуб устраивает благотворительную продажу билетов на виртуальный поединок против Сум, деньги будут отправлены на нужды местных жителей. Приобрести пропуск можно по ссылке.

Россия напала на Украину: Ракицкий ликует в новой команде, причины молчания двух экс-тренеров Динамо о войне (LIVE)