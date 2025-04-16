Тарас Степаненко, который недавно покинул Шахтер, остается одной из самых обсуждаемых фигур даже после своего ухода.

Опытный украинский полузащитник признан лучшим игроком в поединке 5-го тура УПЛ против Кривбасса, который доиграли 16 апреля, сообщает пресс-служба "горняков".

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Игра стартовала еще 1 сентября, однако была прервана из-за затяжной воздушной тревоги. На момент остановки Шахтер уже вел в счете – мяч оформил Степаненко. В итоге донецкий клуб одержал победу 2:1.

Напомним, что Тарас в начале года подписал контракт с турецким Эюпспором как свободный агент.

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