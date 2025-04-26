ЛНЗ встречался с Кривбассом в рамках 26-го тура УПЛ (0:0). Счет и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Юрия Вернидуба продолжает борьбу за выход в еврокубки, хотя ее позиции по сравнению с Карпатами и Полесьем остаются нестабильными. Шанс улучшить ситуацию выпал в матче против ЛНЗ – соперника, который зимой сменил тренера, но до сих пор не может похвастаться стабильными результатами. Более того, “фиолетовые” недавно остались без нескольких ключевых руководителей клуба. ЛНЗ имеет минимальный отрыв от зоны вылета – всего три очка.

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Уже с первых минут Кривбасс попытался навязать сопернику свой темп. Однако первый действительно острый момент создал ЛНЗ: после подачи с углового с левого фланга Каплиенко пробивал головой из центра штрафной площади под перекладину, но Клищук спас команду.

На экваторе первой половины встречи хороший момент имел Кривбасс. Илич подал стандарт с правого фланга на дальнюю штангу, где Соса пытался замкнуть головой, но Кучеренко отбил мяч ногами.

После перерыва ЛНЗ снова первыми создали момент: Яшари из центра штрафной невероятно промахнулся мимо пустых ворот после передачи Момо с левого фланга, на которого до этого сыграл Танковский после перехвата у Илича.

А уже на 61-й минуте черкасцы могли получить право на пробитие пенальти, когда Юрчец подкатом срезал Пасича на правом фланге штрафной, однако решение отменили из-за офсайда у Геннадия до этого.

Команды всячески пытались изменить счет в свою пользу, однако матч завершился безголевой ничьей. Кривбасс удерживает шестую строчку с 39 очками, тогда как ЛНЗ занимает 10-е место и имеет в своем активе 27 баллов – от зоны вылета их отделяют уже четыре очка.

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