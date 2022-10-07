Домашний поединок 6 тура УПЛ против Миная подопечные Юрия Вернидуба проведут на НСК Олимпийский. Из-за войны болельщики не допущены на матч, но Кривбасс начал реализацию билетов.

Ультрас будут помогать семьям погибших – фанаты создали специальный фонд "Трибуна Героев"

На это есть благородная причина. Клуб принял решение поддержать фонд "Трибуна Героев". Все средства будут переданы этой организации, у которой цель поддерживать семьи погибших на войне ультрас украинских клубов. Приобрести благотворительные пропуски можно по ссылке .

"Эту игру наш клуб посвящает всем без вести пропавшим украинским воинам. Тем, кого до сих пор ждут дома, тем, о ком нет новостей, но есть вера и надежда, что они обязательно найдутся и вернутся живыми", – добавляет пресс-служба Кривбасса .

Заметим, что противостояние криворожцев и ужгородцев состоится в воскресенье, 9 октября. Обе команды разместились внизу турнирной таблицы.