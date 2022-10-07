Кривбасс с благородной миссией начал продажу билетов на грядущий матч УПЛ
Криворожский клуб принял решение поддержать новосозданный фонд "Трибуна Героев".
Домашний поединок 6 тура УПЛ против Миная подопечные Юрия Вернидуба проведут на НСК Олимпийский. Из-за войны болельщики не допущены на матч, но Кривбасс начал реализацию билетов.
Ультрас будут помогать семьям погибших – фанаты создали специальный фонд "Трибуна Героев"
На это есть благородная причина. Клуб принял решение поддержать фонд "Трибуна Героев". Все средства будут переданы этой организации, у которой цель поддерживать семьи погибших на войне ультрас украинских клубов. Приобрести благотворительные пропуски можно по ссылке.
"Эту игру наш клуб посвящает всем без вести пропавшим украинским воинам. Тем, кого до сих пор ждут дома, тем, о ком нет новостей, но есть вера и надежда, что они обязательно найдутся и вернутся живыми", – добавляет пресс-служба Кривбасса.
Заметим, что противостояние криворожцев и ужгородцев состоится в воскресенье, 9 октября. Обе команды разместились внизу турнирной таблицы.
Заря расписала ничью с Кривбассом – шикарные дебютанты Луганска, Вернидубу помогли ошибки голкипера