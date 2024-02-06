Кривбасс разнес представителя АПЛ 6:1, уверенная победа Днепр-1, Ворскла без Скрипника доминирует: спарринги клубов УПЛ
Во вторник, 6 февраля, состоялись 6 контрольных матчей с участием представителей УПЛ.
Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ
Ворскла – Согдиана – 3:1
Голы: Фелипе, 37, Островский, 72, Степанюк, 90+1 (пен.) –?, 46
Верес – Люнгбю – 0:0
Оболонь – Шкупи – 1:1
Голы: Суханов, 76 (пен.) – Гренер, 60 (пен.)
Колос – Вардар – 0:2
Голы: Лемос, 42, Ристовски, 44
СК Днепр-1 – Дечич – 2:0
Голы: Пихаленок, 56 (пен.), Горбунов, 73
Кривбасс – Брентфорд Б – 6:1
Голы: Бизимана, 6, Задерака, 24, Рябов, 27, Кузык, 48, Кожушко, 56, Соса, 65 – Лейдлоу, 78
Ворскла под руководством Сергея Долганского выглядит очень уверенно – третья победа подряд в спаррингах. Верес и двукратный чемпион Дании, Люнгбю, голов не забивали. Оболонь и Шкупи забивали, но только с пенальти.
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Колос провалил концовку первого тайма и не смог ничего поделать с Вардаром. СК Днепр-1 уверенно разобрался с Дечичем благодаря ударной второй половине.
Настоящую феерию устроил Кривбасс, который встретился с дублем Брентфорда. В свое время через эту команду прошел Егор Ярмолюк, однако нынешние молодые "пчелы" не гудели совсем. Кривбасс настрелял сопернику 6 мячей и лишь под занавес встречи позволил англичанам оформить гол престижа.
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