Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Ворскла – Согдиана – 3:1

Голы: Фелипе, 37, Островский, 72, Степанюк, 90+1 (пен.) –?, 46

Верес – Люнгбю – 0:0

Оболонь – Шкупи – 1:1

Голы: Суханов, 76 (пен.) – Гренер, 60 (пен.)

Колос – Вардар – 0:2

Голы: Лемос, 42, Ристовски, 44

СК Днепр-1 – Дечич – 2:0

Голы: Пихаленок, 56 (пен.), Горбунов, 73

Кривбасс – Брентфорд Б – 6:1

Голы: Бизимана, 6, Задерака, 24, Рябов, 27, Кузык, 48, Кожушко, 56, Соса, 65 – Лейдлоу, 78

Ворскла под руководством Сергея Долганского выглядит очень уверенно – третья победа подряд в спаррингах. Верес и двукратный чемпион Дании, Люнгбю, голов не забивали. Оболонь и Шкупи забивали, но только с пенальти.

СК Днепр-1 официально подписал хавбека Шахтера

Колос провалил концовку первого тайма и не смог ничего поделать с Вардаром. СК Днепр-1 уверенно разобрался с Дечичем благодаря ударной второй половине.

Настоящую феерию устроил Кривбасс, который встретился с дублем Брентфорда. В свое время через эту команду прошел Егор Ярмолюк, однако нынешние молодые "пчелы" не гудели совсем. Кривбасс настрелял сопернику 6 мячей и лишь под занавес встречи позволил англичанам оформить гол престижа.

Ман Сити дожал Брентфорд, приблизившись к Ливерпулю – хет-трик Фодена в ворота "стены", ассисты голкипера и Холанда