Рух и Кривбасс в рамках матча 27-го тура УПЛ 2024/25 голов не забивали (0:0). Отчет читайте на "Футбол 24".

Львовяне свои турнирные задачи де-факто закрыли, избежав возможности вылета из УПЛ. Кривбасс же вступил в кульминацию борьбы за еврокубки – до зоны Лиги конференций команде не хватало четырех очков при игре в запасе. При таком раскладе подопечных Юрия Вернидуба устраивала только победа.

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Впрочем, первый тайм на Арене Львов криворожане тотально провалили. Гости нанесли всего один удар против семи у хозяев. Три из них должны были завершаться голами – причем Карабин мог оформить хет-трик.

На 29-й минуте Ярослав без сопротивления замыкал прострел от Рунича, пробивая метров с 12-ти в правый нижний угол. Стойка спасла Кривбасс! Еще через две минуты Фаал катил с левого края штрафной вдоль вратарской – Рябов до мяча не дотянулся, а Карабин еще с более близкого расстояния замкнул. И снова стойка!

На 33-й же минуте Фаал подал точно на голову Ярославу, а тот нанес удар головой. Мяч прошел рядом с проклятой правой стойкой! В итоге, команды отправились отдыхать при нулях на табло. Юрий Вернидуб демонстрировал безумное недовольство действиями подопечных.

Во втором тайме Карабин имел еще одну возможность, получив проникающую передачу от Фаала на левый край штрафной площади. Вингер пробивал в ближнюю девятку, но точности ему не хватило. Этот момент стал последним для Руха.

Юрий Вернидуб в раздевалке провел тройную замену, бросив в бой Задераку, Конета и Ндомбанзи вместо Понедельника, Микитишина и Дибанго. Коуч криворожан снял трех лидеров, но это подействовало – проблемы позади исчезли, а впереди начали возникать хорошие шансы для взятия ворот.

Так, на 57-й минуте Задерака прорвался по правому флангу и прострелил на линию вратарской. Твердохлеб нормально замкнуть не сумел, но мяч приземлился на внешней стороне сетки. На 71-й же Соса замыкал навес с левого фланга – нападающий пробил головой метров с шести без сопротивления, да еще и в нижний дальний угол. Герета спас Рух!

Еще через восемь минут забивать мог Задерака, который принял прострел от Ндомбанзи и вколотил из пределов штрафной. Мяч пролетел мимо дальней штанги. Рух огрызнулся лонгшотом Пидгурского, однако точности ему не хватило.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Кривбасс остается в трех зачетных баллах от зоны еврокубков. Рух же потерял шанс подняться на седьмое место, оставшись девятым с 34 очками в активе.

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