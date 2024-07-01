Кривбасс хочет подписать полузащитника португальской Эштрелы Режиса Н'До, сообщает A Bola.

Кривбасс определился со спарринг-партнерами на зарубежных сборах – два Динамо и участник еврокубков

По информации источника, 23-летний футболист рассматривает предложение криворожан, но сомневается в переходе из-за войны в Украине. Отмечается, что Вернидуб и Ко не покидают попыток убедить игрока присоединиться к клубу и приводят "весомые" аргументы.

К слову, Н'До в 18-летнем возрасте перешел в Бетис. За Эштрелу выступает с августа 2022-го. В прошлом сезоне провел за португальцев 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Его контракт с представителем Примейра-лиги действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Не Цітаішвілі єдиним: грузини на Євро з українським минулим – з Карпат до Кварцяного, талант Динамо і ветеран з Харкова