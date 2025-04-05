Кривбасс эмоционально отреагировал на ракетный удар россиян по Кривому Рогу: "Кажется, ненавидеть еще больше уже нельзя"
10:46 - Читати українською
Клуб УПЛ отреагировал на обстрел своего города баллистическими ракетами.
“Кажется, ненавидеть еще больше уже нельзя. Но это только кажется. Цинизму нет предела. Российскому терроризму нет предела. И нашей ярости тоже нет предела.
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Наши мысли с семьями и близкими всех погибших и раненых. Молимся за здоровье каждого пострадавшего", – говорится в заявлении пресс-службы Кривбасса.
Напомним, 4 апреля Россия нанесла удар по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки погибли 19 человек, более 60 – ранены.
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