“Кажется, ненавидеть еще больше уже нельзя. Но это только кажется. Цинизму нет предела. Российскому терроризму нет предела. И нашей ярости тоже нет предела.

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Наши мысли с семьями и близкими всех погибших и раненых. Молимся за здоровье каждого пострадавшего", – говорится в заявлении пресс-службы Кривбасса.

Напомним, 4 апреля Россия нанесла удар по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки погибли 19 человек, более 60 – ранены.

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