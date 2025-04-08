Пресс-служба Кривбасса отреагировала на слухи о том, что легионеры клуба требуют перевезти команду в другой город Украины.

Клуб сделал комментарий под видео YouTube-канала Футбол Украины, где обвинил СМИ в "хайпе на костях", однако информации о требованиях игроков не опроверг.

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"Кому война... кому трагедия... а для кого-то возможность хайпануть. Первая информация о "бунте" легионеров появилась в издании Футбол Украины. Издание выдало громкий инсайд и даже не обратилось в клуб, чтобы получить официальный комментарий. А зачем, ведь главное – это громкий заголовок, и плевать на принципы журналистов.

Напоминаем, что в Кривом Роге продолжается трехдневный траур по 20 людям, чьи жизни унесла ужасная трагедия. Издание это не остановило. Хайп на костях погибших – вот как это называется. Не хватает приличных слов, чтобы комментировать такие "инсайды".

Поражают другие СМИ, которые подхватили эту новость. Остановитесь! Это неуважение к клубу, к народу, к жителям Кривого Рога, к погибшим 20 людям, среди которых 9 – это дети", – говорится в комментарии Кривбасса.

Напомним, ранее появилась информация, что легионеры криворожского клуба обратились к руководству с требованием о переезде в более безопасный город, в противном случае они готовы покинуть команду.

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