Кривбасс принял участие в турецких митингах в поддержку Украины
21:18 - Читати українською
Кривбасс присоединился к зарубежным призывам о защите Украины.
Игроки, тренеры и персонал криворожского клуба находились в Анталии на массовых митингах поддержки.
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Кривбасс проводил сборы в Турции, однако возобновлять сезон не пришлось. 24 февраля Россия вероломно напала на Украину, которой сейчас вообще не до футбола.
На митинге люди призывали остановить Путина и предоставить помощь Украине. Изюминка мероприятия – массовое исполнение нашего гимна.
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