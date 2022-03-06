Кривбасс присоединился к зарубежным призывам о защите Украины.

Игроки, тренеры и персонал криворожского клуба находились в Анталии на массовых митингах поддержки.

Кривбасс передал бойцам терробороны термобелье, перчатки, шапки и бафы

Кривбасс проводил сборы в Турции, однако возобновлять сезон не пришлось. 24 февраля Россия вероломно напала на Украину, которой сейчас вообще не до футбола.

На митинге люди призывали остановить Путина и предоставить помощь Украине. Изюминка мероприятия – массовое исполнение нашего гимна.

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