Кривбасс представил юбилейный комплект ретро-формы, посвященный 30-летию выхода в Высшую лигу, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

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В 1992 году криворожцы вышли в элиту украинского футбола, а через 30 лет обновленный клуб вернулся в УПЛ. В честь этого юбилея разработан эксклюзивный вариант формы: ретро-дизайн и логотип 1992 года. Количество экземпляров обмундирования лимитировано.

"Эта форма – дань истории большого клуба и людям, которые ее творили. Кривой Рог – это мужество и железный характер. Кривой Рог – это невероятные люди. Кривой Рог – наш город, Кривой Рог – это мы", – говорится в заявлении клуба.

Сегодня успехи Кривбасса плачевны – после 8-ми туров подопечные Юрия Вернидуба идут в турнирной таблице УПЛ предпоследними без побед, имея в своем активе 3 очка. Исправить ситуацию криворожцы смогут уже сегодня, 24 октября, в матче против Ингульца. Начало встречи в 13:00.

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