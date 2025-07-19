Товарищеские матчи

Металлист 1925 – Бохум – 0:0

Аустрия – Металлист 1925 – 1:1

Голы: Агергольм 85 (пен) – Котик 80

Колос – ЛНЗ – 1:2

Голы: Великан, 30 – Драмбаев, 27, Кузик, 90

Кривбасс – Динамо Загреб – 1:5

Голы: 16 – 20, 39, 47, 79, 81

Рух проиграл команде Второй лиги, Верес обменялся победами с Оболонью: спарринги клубов УПЛ

Металлист 1925 на летних сборах в Австрии встречался с Бохумом, который еще в прошлом сезоне выступал в немецкой Бундеслиге, хотя и занял там последнее место. По договоренности команды сыграли четыре тайма по 30 минут. Однако, за все это время команды не смогли забить, в итоге поединок завершился нулевой ничьей.

Женская команда харьковчан также провела товарищеский спарринг, Подопечные Владимира Пятенко разошлись миром с Аустрией – 1:1.

Очный поединок провели два клуба УПЛ – Колос и ЛНЗ. Черкасчане первыми открыли счет в матче благодаря голу Драмбаева, однако через несколько минут Колос заработал пенальти. Голкипер ЛНЗ отбил одиннадцатиметровый от Великана, но вингер Колоса добил мяч в сетку.

Второй тайм проходил в конкурентной борьбе, но свой шанс реализовали черкасцы, мяч после навеса от Кузика залетел в девятку ворот Пахолюка. ЛНЗ одержал минимальную победу.

Товарищеский матч также сыграл Кривбасс, который встречался с именитым клубом Динамо Загреб. Криворожане забили первыми. Илич хитро отдал на Мендосу, который мощно пробил низом с острого угла. Впрочем, хорваты быстро отыгрались, дальним ударом отметился Видович. Вскоре издали пробил Любичич и вывел свою команду вперед.

Второй тайм был односторонним, титулованный хорватский клуб забил еще три гола и одержал уверенную победу – 5:1. Товарищеский матч против Динамо Загреб был последним для Кривбасса на летних сборах.

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