Кривбасс потерпел разгром от Динамо Загреб, Металлист 1925 расписал ничью с неудачником Бундеслиги: спарринги клубов УПЛ
Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону, проводя товарищеские матчи. Результаты контрольных игр и обзоры – на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
Металлист 1925 – Бохум – 0:0
Аустрия – Металлист 1925 – 1:1
Голы: Агергольм 85 (пен) – Котик 80
Колос – ЛНЗ – 1:2
Голы: Великан, 30 – Драмбаев, 27, Кузик, 90
Кривбасс – Динамо Загреб – 1:5
Голы: 16 – 20, 39, 47, 79, 81
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Металлист 1925 на летних сборах в Австрии встречался с Бохумом, который еще в прошлом сезоне выступал в немецкой Бундеслиге, хотя и занял там последнее место. По договоренности команды сыграли четыре тайма по 30 минут. Однако, за все это время команды не смогли забить, в итоге поединок завершился нулевой ничьей.
Женская команда харьковчан также провела товарищеский спарринг, Подопечные Владимира Пятенко разошлись миром с Аустрией – 1:1.
Очный поединок провели два клуба УПЛ – Колос и ЛНЗ. Черкасчане первыми открыли счет в матче благодаря голу Драмбаева, однако через несколько минут Колос заработал пенальти. Голкипер ЛНЗ отбил одиннадцатиметровый от Великана, но вингер Колоса добил мяч в сетку.
Второй тайм проходил в конкурентной борьбе, но свой шанс реализовали черкасцы, мяч после навеса от Кузика залетел в девятку ворот Пахолюка. ЛНЗ одержал минимальную победу.
Товарищеский матч также сыграл Кривбасс, который встречался с именитым клубом Динамо Загреб. Криворожане забили первыми. Илич хитро отдал на Мендосу, который мощно пробил низом с острого угла. Впрочем, хорваты быстро отыгрались, дальним ударом отметился Видович. Вскоре издали пробил Любичич и вывел свою команду вперед.
Второй тайм был односторонним, титулованный хорватский клуб забил еще три гола и одержал уверенную победу – 5:1. Товарищеский матч против Динамо Загреб был последним для Кривбасса на летних сборах.
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