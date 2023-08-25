Криворожский Кривбасс продолжает искать усиление на трансферном рынке – команда Юрия Вернидуба уже в ближайшее время может подписать африканского легионера. Об этом пишет Sport.ua.

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По информации источника, уже вторую неделю с командой Юрия Вернидуба тренируется африканец, в случае подписания которого количество иностранцев в заявке красно-белых вырастет до пяти.

За криворожский клуб выступают защитник Жуниор Иван Ньябейе Дибанго (Сенегал), полузащитники Джихад Бизимана (Руанда) и Хрвое Илич (Хорватия), а также нападающий Даниэль Соса (Нигер).

Напомним, после четырех туров Кривбасс занимает шестую строчку УПЛ. Подопечные Вернидуба обыграли Зорю (3:1) ЛНЗ (2:0), сыграли в ничью с Шахтером (3:3) и проиграли Александрии (1:0).

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