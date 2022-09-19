Полузащитник египетского клуба Исмаили Жан-Морель По продолжит карьеру в Кривбассе, сообщает на своей странице в социальной сети Telegram журналист Игорь Бурбас.

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25-летний вингер будет выступит за команду Юрия Вернидуба на правах годовой аренды. По условиям соглашения у криворожцев будет право выкупа ивуарийца. Пока Жан-Морель ждет открытия визы в Украину, после чего сможет усилить правый фланг атаки Кривбасса.

Напомним, По начал карьеру в ивуарийском АСЕК Мимозас в 2017 году. В следующем сезоне отправился в чемпионат Беларуси, где задержался на несколько лет – играл за жодинское Торпедо, Смолевичи, Неман и Динамо Минск. В настоящее время он принадлежит Исмаили – его контракт с египтянами рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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