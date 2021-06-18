Украинский защитник Иван Зотько продолжит свою карьеру в Кривбассе, сообщает официальный сайт криворожан.

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24-летний футболист, последним клубом которого был донецкий Олимпик, перешел в новую команду в статусе свободного агента. Подробности сделки не сообщаются.

Напомним, Зотько начал профессиональную карьеру в харьковском Металлисте, откуда в 2016 году перешел в Валенсию. Успел также поиграть за испанские Эльче и Льейду. В 2019 году вернулся в УПЛ в Олимпик. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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