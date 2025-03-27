Майкен Гонсалес прибыл в расположение юношеской команды клуба, сообщает официальный сайт Кривбасса. Предыдущим клубом молодого футболиста был Депортиво из Ла Гуайра (Венесуэла), где он выступал за команду U-20. Также в его активе 6 матчей за сборную Венесуэлы U-17 и 1 гол.

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По информации Transfermarkt, игрок был арендован до конца года с правом выкупа. 18-летний футболист присоединился к юношеской команде Кривбасса и включен в заявку основной команды на сезон УПЛ.

К слову, Кривбасс сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 32-мя набранными баллами. Следующий матч подопечные Юрия Вернидуба проведут 30 марта против полтавской Ворсклы.

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