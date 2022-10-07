Рифет Капич на правах свободного агента стал игроком Кривбасса, сообщает сайт клуба . Контракт подписан на год. Последним клубом 27-летнего боснийского полузащитника был Сараево, откуда он ушел летом.

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В сезоне 2020/21 Капич находился в аренде в Шерифе. Под руководством Вернидуба Рифет провел 18 поединков, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативных передачи. Хавбек является 2-кратным чемпионом Молдовы, чемпионом Боснии и Герцеговины, обладателем Кубка Боснии и Герцеговины.

Возможность дебютировать за Кривбасс у Рифета Капича будет в воскресенье, 9 октября. Криворожцы в УПЛ будут противостоять Минаю.

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