toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Кубок Украины
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Кривбасс победил ОПФК Черкащину в дебютном матче и пробился в следующий этап Кубка Украины

20:04 - Читати українською
Кривбасс победил ОПФК Черкащину в дебютном матче и пробился в следующий этап Кубка Украины
Фото ФК Кривбасс

Кривбасс принимал ОПФК Черкащину в первом предварительном этапе КУ. Читайте отчет на Футбол 24.

Кубок Украины, первый предварительный этап

Кривбасс – ОПФК Черкащина – 4:2

Голы: Берко, 13 Пятов, 24, 71, Коцюмяка, 54 – Тищенко, 62, Захаревич, 84

Удаление: Попчук, 88 (К)

Зеленский задержал поединок Кубка Украины – кортеж президента опоздал на дебютный матч Кривбасса

Уже в первой половине встречи хозяева фактически сняли вопрос о победителе поединка, отгрузив Черкащине два мяча.

После перерыва криворожские игроки не остановились и повторили подвиг первого тайма. Стоит отдать должное гостям, которые сумели отквитать два гола, но для прохода в следующий этап Кубка Украины этого оказалось недостаточно.

Напомним, на матч также прибыл президент Украины Владимир Зеленский, из-за которого поединок начался с 50-минутным опозданием. Именно Зеленский был инициатором возрождения Кривбасса на футбольной карте Украины.

"Рудаков поставив мене у ворота": він взяв пенальті від Тайсона та Марлоса і до останнього вірив, що гратиме в Динамо

blog_ava
Шахтер – Динамо: Луческу наносит Каштру болезненный удар, воскрешает 4-х и провоцирует революцию – Суперкубок чести
04:20
48040
Теги
Кривбасс Кривбасс Кубок Украины ОПФК Черкащина ОПФК Черкащина
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
мин
Динамо Брест
21:00
Сараево
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?