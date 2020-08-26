Кривбасс победил ОПФК Черкащину в дебютном матче и пробился в следующий этап Кубка Украины

Кубок Украины, первый предварительный этап

Кривбасс – ОПФК Черкащина – 4:2

Голы: Берко, 13 Пятов, 24, 71, Коцюмяка, 54 – Тищенко, 62, Захаревич, 84

Удаление: Попчук, 88 (К)

Зеленский задержал поединок Кубка Украины – кортеж президента опоздал на дебютный матч Кривбасса

Уже в первой половине встречи хозяева фактически сняли вопрос о победителе поединка, отгрузив Черкащине два мяча.

После перерыва криворожские игроки не остановились и повторили подвиг первого тайма. Стоит отдать должное гостям, которые сумели отквитать два гола, но для прохода в следующий этап Кубка Украины этого оказалось недостаточно.

Напомним, на матч также прибыл президент Украины Владимир Зеленский, из-за которого поединок начался с 50-минутным опозданием. Именно Зеленский был инициатором возрождения Кривбасса на футбольной карте Украины.

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