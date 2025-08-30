Команда Патрика ван Леувена постепенно выходит на рабочие ритмы после неудачного старта чемпионата, тогда как подопечные Александра Антоненко не планируют сбавлять обороты. В то же время Оболонь лишь впервые за сезон УПЛ получила настоящий экзамен против соперника, который претендует на место в еврокубках, а Кривбасс уже прошел довольно непростой отрезок сезона.

Сегодняшний матч начался с задержкой. Игру приостановили из-за воздушной тревоги, но сразу после ее завершения поединок стартовал. В первом тайме обе команды создали имели по моменту, однако голов не было. На 26-й минуте Федоривский выполнил дальний заброс с собственной половины поля на правый фланг штрафной, где Нестеренко перебросил Кемкина, но мяч так и не оказался в воротах. Уже через минуту похожий заброс из глубины поля на правый фланг штрафной, где Устименко вместе с Кемкиным также не смогли переиграть вратаря.

На 39-й минуте Оболонь создала хороший момент: Суханов замкнул заброс на правый фланг штрафной ударом с лету под перекладину, однако Кемкин отбил мяч на угловой. На перерыв команды ушли при значительном игровом преимуществе Оболони, но которое не отобразилось на табло.

Хотя игровое преимущество было на стороне "пивоваров", именно Кривбассу удалось открыть счет во втором тайме: подачу с углового с левого фланга от Мендозы на дальней стойке головой в падении замкнул Твердохлеб – 1:0! Уже на 69-й минуте Дубко сыграл рукой, и арбитр назначил пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый взялся Твердохлеб и... удар под левую стойку оказался точным. На табло стало 2:0!

Под конец матча Оболонь также пришла в себя и сократила отставание. Пасич с правого фланга выполнил подачу на границу вратарской площадки для Теслюка, который ударом головой отправил мяч в дальний угол. Матч так и завершился со счетом 2:1 в пользу криворожан. Оболонь же потерпела первое поражение в этом сезоне УПЛ.

