Кривбасс и Металлист 1925 провалили 1-й тур, потеряв очки практически без моментов. Криворожане уступили Колосу, а харьковчане расписали “нули” с Оболонью – и они еще отскочили. Не этого ожидали фаны и менеджмент, учитывая эпическую трансферную кампанию летом.

Словом, оба коллектива должны были доказывать случайность своих неудач. И они постарались. Особенно сильно завелись "желто-синие", которые сыграли в белой форме. В первом тайме они провели 8 ударов против 3-х у хозяев. Уже на 2-й минуте Павлюк пробил головой после отскока с углового, попав в перекладину.

На 10-й же минуте подопечные Младена Бартуловича прошили ворота Кемкина. Антюх ворвался на левый край штрафной и выполнил прострел, который на ближней стойке замкнул Калитвинцев – впрочем, счет не изменился. Антюх залез в офсайд.

Нельзя сказать, что Кривбасс выглядел ужасно. Команда Патрика Ван Леувена навязывала много борьбы и пыталась контратаковать, однако в остроту эти потуги не выливались. Оборона же работала не менее слабо, чем в Ковалевке. Воздушная тревога, которая прозвучала 24-й минуте, позволила криворожанам перевести дух – вот только после нее ничего не изменилось.

Сразу после возобновления игры Металлист 1925 должен был открывать счет. Кемкин спас хозяев – сначала парировал выстрел Антюха с линии штрафной, а затем взял добивание от Мба. Еще через две минуты Денис отобрал мяч у Конате и с левого края прострелил под удар Калитвинцеву, однако Влад вколотил мимо дальнего угла.

Ближе к 30-м минутам матч успокоился. Постепенно начало казаться, что на перерыв футболисты отправятся при "нулях" – но на 40-й минуте болельщики увидели гол. Счет открыл Кривбасс, который провел размашистую контратаку с финальным ударом Мендосы в ближний угол. 1:0 Ассист в активе Твердохлиба, а сам контрвыпад начался с неудачного сброса харьковчанина Мартынюка.

Команда отправилась отдыхать при минимальном преимуществе хозяев. Через три минуты после перерыва Металлист 1925 создал новый момент – и снова надо хвалить Антюха. Вингер прорвался на левый край штрафной и прострелил на дальнюю, под замыкание Ари. Бразилец запустил мяч над воротами.

Кривбасс огрызнулся на 53-й минуте, когда левый вингер Парако получил заброс из глубины и оказался перед Кемкиным. Венесуэлец пробил в голкипера. На 64-й же Твердохлеб нанес удар головой после навеса с корнера, но получилось неточно.

В целом, второй тайм проходил при равной игре. Металлист 1925 уже не имел такого преимущества, как до перерыва, но Кривбассу все равно не хватало моментов. Тем более неожиданным оказался гол на 65-й минуте – Мендоса отобрал мяч у центрбека Павлюка и полетел в штрафную, а затем покатил направо на Парако. Карлос забил в пустые. 2:0!

Этот гол оказался очень своевременным, ведь на 73-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Криворожан подвел опорник Бандейра, который прямой ногой врезался в Когута и получил вторую желтую. В поединке с Колосом он тоже играл очень грубо (на грани адекватности), а в предыдущем сезоне Рафаэль даже дрался с партнером по обороне. Тенденция очень тревожная.

Харьковчане могли сократить отставание в счете на 85-й минуте, однако дальний удар Рашицы прошел мимо дальней девятки (а лайнсмен заметил офсайд). Кривбасс же был близок к разгрому – на последних секундах с линии штрафной вколотил Твердохлеб, заставив Кемкина выполнять сейв. В конце концов, все завершилось победой хозяев.

Таким образом, Патрик Ван Леувен одолел свою бывшую команду. Голландец возглавлял Металлист 1925 в предыдущем сезоне, но был уволен – он не вывел "желто-синих" в УПЛ напрямую. Теперь специалист отомстил.

