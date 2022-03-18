"Есть такой слоган "Футбол объединяет" и это не только о стране. Посмотрите, как объединилось футбольное сообщество вокруг Украины. Это невероятно.

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Сейчас женский Кривбасс находится в Германии почти в полном составе. Мы договорились с футбольным клубом Кёльн, они нас к себе приняли, предоставили тренировочную базу.

Мы договорились об условиях проживания, помогают волонтеры в Германии. Наши люди, которые из Кривого Рога уехали, помогают девушкам адаптироваться. Вот здесь футбольное сообщество объединилось.

Кто там знал в Кельне, что есть такая команда Кривбасс? У них есть своя женская команда. Но сейчас они знают, предоставляют нам свою инфраструктуру.

Мы хотим провести товарищеские игры с разными немецкими клубами, чтобы люди посещали их и помогали армии на эти деньги, то есть мы хотим не только там тренироваться и быть в безопасности, а хотим, чтобы наши девушки помогали нашей армии, ребятам и городам", – сказал Гагарин в комментарии Tribuna.

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