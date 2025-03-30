Из-за воздушной тревоги игра задержалась на 10 минут. Ворскла начала активнее и создала момент благодаря фирменному подключению Крупского. Правый защитник полтавчан в штрафной площадке эффектно пробросил между ног Романчуку и откатил Скляру – Клищук не без проблем перевел на угловой. Салабай пробивал из похожей позиции, но запустил мяч где-то на беговые дорожки.

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А потом были полчаса упорной борьбы под дождем. Юрий Вернидуб явно был не в восторге от такого футбола и упорно "пихал" подопечным. Особенно доставалось нигерийскому центрхаву Икенне, который дебютировал за Кривбасс. Нули до перерыва казались неизбежными, но все изменили два аута на 40-й минуте. Ворскла вбросила свой небрежно, и Бацула бездумно вынес за боковую.

Кривбасс показал, как надо использовать такой мини-стандарт. Быстрый вброс, Хомченовский переправил Микитишину, а тот мягонько подал на голову Твердохлебу. Егор перебросил Исенко, который опрометчиво покинул линию ворот. 9-й гол в чемпионате для лучшего бомбардира Кривбасса – можно праздновать в стиле Роналду.

Юрий Максимов уже в перерыве вмешался двумя заменами, однако соперник и в дальнейшем выглядел лучше. Единственная проблема у гостей – Твердохлеб обрезался в центре поля и был вынужден тянуть Кане за футболку. Желтая карточка, которая означает дисквалификацию на следующий тур против Александрии.

Крупский в отчаянии влепил с дальней дистанции. Неприятный рикошет, но Клищук уверенно зафиксировал. Скорее Кривбасс должен был закрепить преимущество. Илич создал два роскошных момента для партнеров. После подачи хорвата Хомченовский имел еще лучшую позицию, чем Твердохлеб, однако умудрился пробить мимо ворот. Позже Илич уже и кипера отыграл, отдал Сосе, а тот неуклюже ударил в собственную ногу.

В компенсированное время центр обороны Ворсклы в очередной раз провалился, но Исенко парировал попытку Задераки. 0:1 – команда Максимова остается всего с тремя очками отрыва над зоной переходных матчей. Кривбасс закрепился в топ-5 и смотрит вверх на Полесье, до которого 2 пункта с 2 матчами в запасе.

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