"Любой футбольный клуб имеет механизм взаимодействия с игроками со своими правилами, которые, к сожалению, иногда нарушаются. За это для футболистов предусмотрены штрафы. Наш клуб не исключение таких взаимоотношений между клубом и игроками.

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Но мы пошли дальше. Кривбасс принял решение все деньги, полученные в виде штрафов, перечислять на благотворительные цели, в помощь стране в борьбе с российским агрессором. 300 тысяч гривен, собранных за полгода, клуб направил нашим друзьям и партнерам, которые просили у нас помощи:

– 100 тыс. грн получит "Трибуна героев" на нужды семей погибших ультрас;

– 100 тыс. грн пойдут на приобретение дрона для наших ультрас и сотрудника клуба, воюющих в рядах ВСУ;

– 100 тыс. грн получит ОО "Лига Жизни", которая помогает пострадавшим от российской агрессии и воинам ВСУ", – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, на зимнюю паузу Кривбасс ушел на 9-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 18 очков.

Кривбасс одержал минимальную победу над Черноморцем, завершив 2022 год на восьмой позиции в УПЛ