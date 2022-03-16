Как известно, в марте в Кривом Роге было запланировано два матча Кривбасса: мужская команда должна была сыграть с Альянсом, а женская – с Мариуполем. Из-за нападения России на Украину проведение футбольных поединков пока невозможно.

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По информации пресс-службы, клуб в благотворительных целях открывает продажу билетов на несостоявшиеся матчи. Все собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям Мариуполя и Сум. К слову, Кривбасс удвоит сумму, полученную от продажи виртуальных пропусков.

Напомним, сегодня уже 21-й день войны. ВСУ и терроборона успешно отражают атаки российских оккупантов, которые используют самые грязные методы, в частности, обстреливают жилые массивы и гражданских.

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