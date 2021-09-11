Полузащитник Кривбасса Максим Пирогов продолжит карьеру в молдавском Сфынтул Георге, сообщает официальный сайт криворожан.

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24-летний игрок перешел в новую команду на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1 год с возможностью разрыва зимой.

Напомним, чемпионат Молдовы не новый для Пирогова – в феврале 2021 года он перебрался в Кривбасс из тираспольского Динамо-Авто. К слову, за плечами полузащитника выступления в немецких Герренгоссерштедта и Айнтрахт Эмсела, а также литовских Таурасе и Пакруойисе. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

Напомним, после 7 туров Кривбасс в турнирной таблице Первой лиги идет вторым, отставая от лидера – Металлиста – на 5 очков. Сфынтул Георге после такого же количества сыгранных матчей в чемпионате Молдовы – пятый.

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