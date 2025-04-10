Криворожский клуб решил организовать доброе дело для семей, которые потеряли своих родных из-за российского обстрела, который произошел 4 апреля.

Трагедия, которая произошла в Кривом Роге, шокировала весь мир. Россия нанесла баллистический удар по густонаселенному району города, в результате чего погибли 20 человек, в частности, 9 из них дети. В целом же ранения получили около 75 человек.

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Кривбасс на своем оофициальном сайте объявил о сборе для семей погибших детей в трагедии. Любой желающий имеет возможность задонатить любую сумму на специально созданную банку или на номер карты банка – 4441 1111 2335 9659.

Финалом сбора станет благотворительное мероприятие, которое пройдет в заведении SHIB в Кривом Роге 19 апреля. В его рамках состоится благотворительный аукцион, на котором будут представлены эксклюзивные лоты от ФК Кривбасс, Александра Зинченко и других известных личностей, включая футболку с подписью Бориса Джонсона. В финале события состоится выступление группы Мюсли UA.

Первоочередной целью сбора является помощь семьям погибших детишек, но если нам удастся собрать значительную сумму, то эта помощь будет расширена на семьи других пострадавших в результате действий страны-террориста.

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