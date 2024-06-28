Кривбасс продолжает тренироваться на первом втягивающем сборе на клубной базе в одноразовом и двухразовом режимах, сообщает официальный сайт криворожан.

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Уже сегодня команду ждет первый спарринг, который подопечные Юрия Вернидуба проведут против чемпиона Первой лиги Ингульца. После матча будет еще один день тренировок, после чего первый этап будет завершен.

Со 2 июля Кривбасс продолжит подготовку к новому сезону за границей в словенском Брежице. Уже известны имена первых соперников. В частности, 6 июля команда сыграет Динамо Бухарест, 13 июля – с Сабахом, а 17 июля – с Динамо Загреб.

Напомним, Динамо Бухарест – 14-кратный чемпион Румынии (в прошлом сезоне финишировал лишь тринадцатым и в переходных матчах сохранил право остаться в элите). Сабах – бронзовый призер чемпионата Азербайджана и участник Лиги конференций. Динамо Загреб – 25-кратный чемпион Хорватии, неизменный победитель элитного дивизиона последних семи лет.

К слову, Кривбасс – бронзовый призер УПЛ прошлого сезона. В новом сезоне команда Юрия Вернидуба сыграет в Лиге Европы, принимая соперников в Кишиневе.

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