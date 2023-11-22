ФК Кривбасс будет готовиться ко второй части сезона УПЛ в Испании. Подопечные Юрия Вернидуба будут тренироваться в Аликанте с 15 января по 15 февраля 2024 года.

Криворожский Кривбасс определился с местом проведения зимних сборов команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, подопечные Юрия Вернидуба будут готовиться ко второй части сезона УПЛ в испанском городе Аликанте.

На побережье Средиземного моря криворожская команда будет работать в течение месяца с 15 января по 15 февраля 2024 года.

За это время криворожцы проведут ряд контрольных матчей, в том числе с командами европейских чемпионатов, а также с представителями других континентов.

После 14 туров Кривбасс имеет в активе 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Отставание от Днепра-1 составляет три пункта.

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