Кривбасс определился с местом проведения зимних сборов – Вернидуб выбрал соперников
ФК Кривбасс будет готовиться ко второй части сезона УПЛ в Испании. Подопечные Юрия Вернидуба будут тренироваться в Аликанте с 15 января по 15 февраля 2024 года.
Криворожский Кривбасс определился с местом проведения зимних сборов команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.
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По официальным данным, подопечные Юрия Вернидуба будут готовиться ко второй части сезона УПЛ в испанском городе Аликанте.
На побережье Средиземного моря криворожская команда будет работать в течение месяца с 15 января по 15 февраля 2024 года.
За это время криворожцы проведут ряд контрольных матчей, в том числе с командами европейских чемпионатов, а также с представителями других континентов.
После 14 туров Кривбасс имеет в активе 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Отставание от Днепра-1 составляет три пункта.
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