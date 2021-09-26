Кривбасс оградил фанов Металлиста железной решеткой – шокирующие фото
Руководство Кривбасса решило ограничить сектор с болельщиками харьковского Металлиста забором.
"С глубочайшим сожалением и разочарованием констатируем тот факт, что сегодня во время матча Кривбасс – Металлист клуб из Кривого Рога своим решением запереть болельщиков нашей команды в клетку продемонстрировал пренебрежение не только к харьковским фанатам, но и ко всей футбольной общественности.
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В современном мире такой шаг давно считается нарушением этики, морали и прав свободных граждан. Превращать гостевую трибуну в концлагерь – это низко и безобразно.
Просим УАФ, ПФЛ и коллег по развитию украинского футбола обратить внимание на этот возмутительный эпизод, дать правовую оценку действиям футбольного клуба Кривбасс и рассмотреть вопрос о том, чтобы в дальнейшем такие вопиющие инциденты не повторялись", – цитирует гендиректора Металлиста Олександра Ворошилова официальный сайт клуба.
Напомним, по итогам домашнего матча против Металлиста Кривбасс опозорился на глазах у собственных болельщиков, пропустив пять мячей от харьковчан. Из-за этого хозяевам еще и досталось от собственных фанов.
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