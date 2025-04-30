Глейкер Мендоза не поможет Кривбассу до завершения текущего сезона.

Полузащитник получил травму колена и выбыл из игры минимум на полтора месяца, сообщает пресс-служба клуба.

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По информации источника, 23-летний венесуэлец получил повреждение на тренировке после поединка с Зарей. Медицинское обследование в Киеве выявило надрыв боковой связки, из-за чего игрок вынужден приостановить выступления.

Мендоза перешел в Кривбасс зимой из Депортиво Тачира и успел отметиться одним голом в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что венесуэльский хавбек Глейкер Мендоза и бразильский полузащитник Маттео Аморозо покинули расположение Кривбасса после обстрела Кривого Рога 4 апреля. Впрочем, впоследствии Мендоза вернулся в команду.

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