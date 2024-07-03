Кривбасс официально попрощался с вингером Динамо
3 июля 23:56 - Читати українською
Полузащитник Виктор Близниченко вернется в расположение Динамо после сезона в составе Кривбасса.
Кривбасс на официальном сайте сообщил о завершении сотрудничества с Виктором Близниченко.
Кривбасс пытается подписать вингера из чемпионата Португалии, который поиграл в Бетисе
Хавбек выступал за криворожан на правах аренды с правом выкупа, которым бронзовый призер УПЛ решил не пользоваться.
Добавим, что Близниченко провел за Кривбасс 11 матчей в прошлом сезоне и отметился 1 голом. Виктор является воспитанником киевского Динамо, однако за основную команду киевлян так и не сыграл.
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